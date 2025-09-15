Esteban Ocon lijkt zijn thuis te hebben gevonden bij het Formule 1-team van Haas. De Fransman maakte afgelopen winter de overstap van Alpine naar het Amerikaanse team en spreekt nu al over de beste werkomgeving uit zijn Formule 1-loopbaan. Volgens Ocon speelt zijn uitstekende relatie met Oliver Bearman daarbij een sleutelrol.

“Er heerst echt een competitieve sfeer bij Haas, waardoor ik me helemaal thuis voel”, vertelt Ocon tegenover Autosport. Volgens de Fransman speelt zijn relatie met teamgenoot Oliver Bearman een belangrijke rol in waarom hij zich zo goed voelt. “Met Ollie heb ik de beste band van al mijn teamgenoten tot nu toe. We kunnen het echt goed met elkaar vinden, en het zorgt voor zo’n fijne sfeer binnen het team. Dat helpt ons om scherp te blijven en samen als één team te werken aan de ontwikkeling voor de toekomst.”

Ook de samenwerking met teambaas Ayao Komatsu verloopt volgens Ocon heel soepel. “Soms kan een teambaas wat afstand nemen van wat er in de engineersruimte gebeurt, maar bij Haas zitten we allemaal op één lijn. We zijn allemaal verenigd en dat is heel goed voor het team.” Met een sterke teamgeest lijkt Haas voor Ocon een ideale plek om zijn Formule 1-loopbaan voort te zetten.

