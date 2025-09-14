In de Verenigde Staten zijn ze maar wat blij met het toetreden van Cadillac tot de Formule 1. Vanaf 2026 staat de Amerikaanse renstal, met routiniers Valtteri Bottas en Sergio Pérez in de cockpit, officieel op de grid. Bobby Epstein, baas van het Circuit of the Americas en organisator van de Amerikaanse GP, denkt dat hun komst ‘geweldig’ is voor de sport en de nationale interesse in de Formule 1. Nu is het alleen nog hopen op de doorbraak van een titelwaardige Amerikaanse coureur.

Cadillac, onder leiding van de TWG Motorsports Group, debuteert in 2026 als elfde team in de Formule 1. COTA-baas Bobby Epstein heeft hoge verwachtingen van de gloednieuwe renstal, die in het eerste jaar al een stuk competitiever kan zijn dan menigeen verwacht. Met teambaas Graeme Lowdon aan het roer trok Cadillac onlangs de ervaren Valtteri Bottas en Sergio Pérez aan, coureurs die het team moeten helpen een vliegende start te maken.

Amerikaanse coureur

Tegenover Autosport sprak Epstein zijn vertrouwen uit in Cadillac. “Hun toetreden zal echt geweldig zijn voor de sport”, verzekerde de Amerikaan. “Daarbij verwacht ik echt niet dat ze op de laatste plaats eindigen. Cadillac was hier onlangs nog voor de race in het World Endurance Championship. Ik denk dat ze als merk erg betrokken zullen zijn bij COTA, wat natuurlijk geweldig is. Ik denk aan alle mogelijkheden die er zijn, ook omdat ze een gevestigde autofabrikant zijn; denk aan hot laps in een Cadillac of een tour door de garage. Om nog maar te zwijgen van de focus op het aantrekken van een Amerikaanse coureur. Deze samenwerking zal ons echt goed doen.”

Hoewel Cadillac in het eerste jaar met een Fin en een Mexicaan zal racen, heeft het wel het Amerikaanse IndyCar-talent Colton Herta aangetrokken als test- en reservecoureur. Dit betekent dat hij zijn Andretti Global-stoeltje zou kunnen verruilen voor een Formule 1-carrière. Hij richt zich nu op een verhuizing naar Europa, een stoeltje in de Formule 2 en testwerk met het Cadillac-team. Epstein gelooft dat een succesvolle Amerikaan in de koningsklasse de nationale interesse ‘naar een hoger niveau’ kan tillen. “In het belang van de sport, los van alleen COTA en de Grand Prix op ons circuit, zou een titelwaardige Amerikaan veel verder reiken”, besloot hij. “Dat zou de sport echt naar een hoger niveau tillen.”

