De Formule 1 stapt per 2026 over op een nieuwe motorformule. De hybride V6 met turbo’s blijft, al wordt het vermogen straks gelijk verdeeld over de interne verbrandingsmotor en het elektrische component. Toto Wolff verklaarde eerder dat de auto’s met deze nieuwe aandrijflijn topsnelheden van 400 km/u kunnen halen. FIA-ingenieur Nikolas Tombazis, hoofdverantwoordelijke voor het nieuwe technische reglement, helpt Wolff uit die droom.

Over slechts een paar maanden zullen de eerste prototypes van de 2026-auto’s het circuit op gaan. Toch heerst er nog steeds onzekerheid over de gevolgen van de nieuwe reglementen. Veel coureurs twijfelden openlijk over het rijgedrag en het gewicht van de nieuwe bolides. Daarbij is er veel onzekerheid over de nieuwe motoren en de mogelijke voorsprong van bepaalde fabrikanten op hun tegenstanders. Mercedes-teambaas Toto Wolff toonde zich tegenover Auto, Motor und Sport vrij zelfverzekerd; hij verklaarde dat de nieuwe auto’s topsnelheden tot wel 400 km/u kunnen halen.

Max Verstappen werd tijdens een persconferentie gevraagd naar de uitspraken van Wolff. “Toto’s motor haalt dat misschien wel”, reageerde hij cynisch. De Nederlander vertrouwt volgend jaar voor het eerst op een aandrijflijn van Ford en Red Bull Powertrains. Ook de FIA plaatst vraagtekens bij het zelfvertrouwen van Mercedes. “Ik kan je verzekeren dat we geen snelheden van 400 km/u zullen bereiken”, aldus FIA-ingenieur Nikolas Tombazis tegenover PlanetF1.com. “Ik denk dat het een luchtige opmerking was. Volgens alle regels voor energiebeheer is dat fysiek en technisch gezien niet mogelijk.”

Spreiding wordt groter?

De FIA verwacht wel dat bepaalde teams een voorsprong zullen hebben op de concurrentie, terwijl andere teams de plank mis zullen slaan. “Nieuwe regelgeving zorgt in eerste instantie altijd voor een bredere spreiding in het veld”, legde Tombazis uit. “Dat hoort erbij. Daarbij zullen de prestaties in het begin ook meer variabel zijn; naarmate mensen de nieuwe regels leren kennen, zullen er wat ups en downs zijn. De FIA heeft geen toegang tot de gegevens van de teams, maar volgens mij is het nog steeds speculeren wie het goed doet en wie niet.”

De taak van de FIA is de reglementen verfijnen en zorgen dat de auto’s ‘natuurlijk aanvoelen’, zo lichtte Tombazis toe. “Het is duidelijk dat als je meer elektrisch vermogen hebt, je het management complexer maakt”, zei hij. “De taak is nu om ervoor te zorgen dat we de coureurs daar niet mee overbelasten en dat de rijvaardigheden de onderscheidende factoren blijven.” De vrees dat de auto’s volgend jaar misschien langzamer worden, is volgens Tombazis heel normaal. “Elke nieuwe reglementering biedt iets minder prestaties dan de vorige. De auto’s worden van nature al per jaar sneller. Als de nieuwe reglementen de auto’s dan ook nog eens sneller maken, kun je je voorstellen waar de Formule 1 nu zou staan. Als je puur die vergelijking maakt, is het logisch dat een coureur niet zal zeggen: ‘Wauw, dit maakt me blij'”, pareerde hij de sceptische opmerkingen van sommige rijders.

