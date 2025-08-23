Esteban Ocon heeft in zijn Formule 1-carriere geen opperbeste reputatie als teamgenoot opgebouwd, maar bij Haas tackelt hij die reputatie dit seizoen. Hij roemt de samenwerking met zijn teamgenoot Oliver Bearman, die zelfs na de crash in Silverstone onveranderd is gebleven. “Dat komt omdat we heel eerlijk tegen elkaar zijn.”

Haas heeft dit seizoen met Esteban Ocon en Oliver Bearman een volledig nieuw rijdersduo. Rond Ocon bestonden vooraf de nodige vraagtekens, want in de loop van zijn carrière heeft hij geen al te beste reputatie als teamgenoot opgebouwd.

De Fransman heeft sinds zijn debuut in de Formule 1 in 2016 al vijf teamgenoten versleten: Pascal Wehrlein (Manor, 2016), Sergio Pérez (Force India, 2017-2018), Daniel Riccardio (Renault, 2020), Fernando Alonso (Alpine, 2021-2022) en Pierre Gasly (Alpine, 2023-2024).

Hij raakte meermaals betrokken bij crashes met teamgenoten, waaronder met Pérez bij Force India en met Gasly bij Alpine. Tijdens de Grand Prix van België in 2017 beweerde Ocon zelfs dat Pérez hem ‘probeerde te vermoorden’, een uitspraak die volgde op het crashfestijn tussen beide coureurs in de smalle straten van Baku.

Silverstone

Na veertien races kan de balans opgemaakt worden. En de conclusie is simpel: Ocon noemt zijn samenwerking met Bearman zijn ‘beste’ tot nu toe. Het duo verzamelde samen 35 punten. Hoewel Haas momenteel negende staat in het constructeurskampioenschap, heeft het team halverwege dit seizoen al meer punten gescoord dan halverwege vorig jaar. Ocon zelf lijkt herboren: hij staat met 27 punten op P10 in het coureurskampioenschap en behaalde in China met een vijfde plaats het beste teamresultaat van het seizoen.

In Silverstone kwamen Ocon en Bearman overigens op ongelukkige wijze met elkaar in aanraking, maar volgens Ocon had dat geen impact op hun onderlinge relatie. “Daar heb ik niet over nagedacht, maar het is eigenlijk een goed punt. Dat komt omdat we heel eerlijk tegen elkaar zijn”, zei Ocon tegenover Motorsport.com.

“Meteen na de race zijn we met Ayao om de tafel gaan zitten. We spraken over verschillende omstandigheden, wat we beter hadden kunnen doen om dat scenario te vermijden, waar we wat meer op hadden moeten letten en bij welk deel van de bocht”, vervolgde Ocon. “Het heeft het fundamentele niet veranderd. We hebben net een beetje meer geleerd over wat we kunnen doen in dat soort situaties. Het heeft de relatie die we met Ollie hebben niet veranderd. Met hem heb ik waarschijnlijk de beste relatie van alle teamgenoten die ik heb gehad.”

‘Allebei geweldige teamspelers’

Ook Haas-teambaas Ayao Komatsu tackelt de reputatie van Ocon. Op de vraag van Autosport.com of Ocon inmiddels een goede teamspeler is, antwoordde Komatsu resoluut: “Ja, absoluut. Heb je die actie in Spa niet gezien?” Ocon reed daar met minder downforce, waardoor hij in de regen moeite had het tempo bij te houden. Uiteindelijk koos hij ervoor zijn teamgenoot te laten passeren. “Ik hoefde niet eens een teamorder te geven”, aldus Komatsu. “Esteban liet Ollie zelf voorbij. Eerlijk gezegd zijn ze allebei geweldige teamspelers geweest.”

