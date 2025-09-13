Esteban Ocon heeft in de Formule 1 niet altijd de meest gelukkige keuzes gemaakt, met avonturen achtereenvolgens bij het zieltogende Manor, Force India, Renault, Alpine en nu dus Haas. De Fransman heeft de hoop op een kans bij een topteam echter nog niet opgegeven, zo vertelt hij in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine.

In die zin geldt de één jaar jongere Max Verstappen als lichtend voorbeeld. “Max heeft bereikt waar iedere coureur van droomt en wat ik nog wil bereiken”, aldus Ocon.

Ocon onderhoudt al jaren een haat-liefdeverhouding met Verstappen. Beiden hadden het in het verleden geregeld met elkaar aan de stok. Bekend is het voorval in Brazilië 2018 toen een woedende Verstappen zijn Franse rivaal een duw gaf nadat deze hem op de baan onnodig dwars had gezeten. Ondanks de moeizame relatie in het verleden lijken de twee in bepaalde opzichten wel degelijk op elkaar, erkent Ocon.

“Dat klopt. We hebben wel verschillende paden bewandeld, maar er zijn ook best veel overeenkomsten. Bijvoorbeeld als je ziet hoe onze ouders ons gesteund hebben van jongs af aan. Denk aan de manier waarop zowel mijn vader als de vader van Max betrokken was bij het technische aspect van het karten. Op de baan houden Max en ik allebei van een felle manier van racen. Ik heb altijd genoten van onze gevechten op de baan. Als je Max tegenkomt, weet je dat het hard tegen hard zal zijn en dat vind ik mooi. Als persoon verschillen Max en ik wel behoorlijk van elkaar, zonder dat ik hierbij in details wil treden”, aldus Esteban Ocon.

