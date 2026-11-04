Oliver Bearman heeft gereageerd op het plotselinge vertrek van zijn teamgenoot Esteban Ocon bij Haas. De Fransman werd na de tweede vrije training in Mexico per direct vervangen door reservecoureur Ryō Hirakawa, en inmiddels is duidelijk dat Ocon ook niet meer terugkeert bij de Amerikaanse renstal. Ook Bearman weet echter niet precies wat er tussen zijn inmiddels oud-teamgenoot en Haas is gebeurd: “Maar het is nooit prettig wanneer dit soort dingen gebeuren.”

Esteban Ocon reed in Mexico nog de tweede vrije training, maar moest daarna zijn biezen pakken. Haas maakte op de zaterdag bekend dat reservecoureur Ryō Hirakawa de rest van het Grand Prix-weekend in Mexico zou afmaken. Na de Grand Prix werd bekend dat Ocon ook niet meer zou terugkomen en Rafael Câmara zijn F1-debuut maakt in Brazilië.

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Voor Oliver Bearman, sinds 2025 de teamgenoot van Ocon, kwam het ontslag van de Fransman ook als een verrassing. Haas heeft ook niet bekendgemaakt waarom de Franse coureur precies weg moest. “Ik heb Esteban een bericht gestuurd”, vertelde Bearman aan de media. “Het is echt een lastige situatie en als ik heel eerlijk ben, weet ik niet precies wat er is gebeurd, maar het is nooit prettig wanneer dit soort dingen gebeuren.”

Hulp aan Hirakawa

Bearman vertelde ook hoe hij Hirakawa tijdens het weekend “zo veel mogelijk” heeft geholpen, nadat de Japanse coureur het stoeltje van Ocon mocht overnemen. “Het enige wat ik kan zeggen is dat ik Ryo natuurlijk zo veel mogelijk heb geholpen om het leerproces te versnellen, en ik ben ook heel blij voor hem dat hij zijn eerste ervaring in de F1 opdoet,” aldus Bearman. “Toen ik tijdens VT3 in de garage keek met al die camera’s, deed het me denken aan mijn eigen VT3 een paar jaar geleden in Jeddah. Het zal een mooie herinnering voor hem zijn en een fantastische ervaring, maar natuurlijk wel onder zeer uitdagende en trieste omstandigheden.”

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