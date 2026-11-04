Rafael Câmara maakt tijdens de aankomende GP van São Paulo zijn F1-debuut met Haas. De 21-jarige Braziliaan stapt voor eigen publiek in de auto van Esteban Ocon. Laatstgenoemde werd vervroegd op straat gezet, nadat zijn relatie met Haas en teambaas Ayao Komatsu in Mexico op de klippen was gelopen; een ‘interne discussie’ luidde het einde van de samenwerking in. Maak kennis met vervanger Câmara, het volgende megatalent uit de stal van Ferrari.

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