Na de diskwalificatie van McLaren in Las Vegas zijn de kansen van Max Verstappen op zijn vijfde wereldtitel plotseling flink toegenomen. Voor McLaren rijst nu de vraag of zij hun beruchte Papaya Rules overboord moeten gooien. Coureur Jeroen Bleekemolen laat in de podcast Formule 1 Paddockpraat er geen misverstand over bestaan: “Als je Max wil verslaan, dan moet je gewoon gaan samenwerken.”

Volgens Bleekemolen gaat samenwerken verder dan alleen teamorders op de baan. Het betekent slim opereren met strategie, waarbij Oscar Piastri als tweede coureur een cruciale rol kan spelen. “Door Piastri bijvoorbeeld langer door te laten rijden kan Verstappen worden opgehouden, of juist door een undercut te forceren kan McLaren het verschil maken. Je kan heel erg spelen met twee auto’s die vooraan rijden,” aldus de Nederlandse coureur.

Toch hangt alles af van de situatie in Qatar. Als McLaren dominant is en Verstappen de baas is, hoeft het team volgens Bleekemolen niets te veranderen aan hun aanpak. Dan kan de strijd tussen Lando Norris en Piastri opengehouden worden. Maar zodra Verstappen zich mengt in de strijd en als stoorzender optreedt, verandert het verhaal.

“Dan kan je makkelijk natuurlijk Piastri opofferen,” stelt Bleekemolen resoluut. Hij geeft wel direct toe dat dit scenario niet zal gebeuren, maar als hij in de schoenen van McLaren-CEO Zak Brown zou staan, zou hij deze controversiële keuze wel maken. De vraag blijft of McLaren deze strategische keuze durft te maken in de jacht op de wereldtitel.

Dit en meer hoor in je in de nieuwe aflevering van Formule 1 Paddockpraat. Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Of bekijk de video van deze aflevering op YouTube. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Bekijk hier de video van Formule 1 Paddockpraat



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.