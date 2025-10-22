De Zweedse streamingdienst Viaplay, die onder meer de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland bezit, heeft het afgelopen kwartaal een lichte stijging van het aantal abonnees gezien. In juli, augustus en september telde Viaplay 4,3 miljoen abonnees, enkele tienduizenden meer dan in de voorgaande periode. Toch loopt de omzet fors terug voor de Nederlandse uitzendgemachtigde.

Hoewel een deel van de teruggelopen abonnees door de zomerstop van voetbalcompetities inmiddels weer is aangevuld, blijft het totaal fors lager dan een jaar geleden. Toen had de Formule 1-zender nog zo’n 4,8 miljoen abonnees. Het verlies is mede het gevolg van het vertrek uit enkele markten, zoals Polen, en een afname van zakelijke klanten.

Viaplay, dat vorig jaar dankzij een kapitaalinjectie van de ondergang werd gered, zag de omzet dalen met 5 procent tot 4 miljard Zweedse kroon – ongeveer 370 miljoen euro. Het verlies bedroeg 142 miljoen kroon, iets minder dan een jaar eerder. Voor Nederland blijft de Formule 1 een van de belangrijkste publiekstrekkers, samen met de Engelse Premier League. Viaplay verwacht dat de start van het wintersportseizoen en andere sportevenementen de komende maanden een boost zullen geven aan de kijkcijfers.

