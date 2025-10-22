Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock vindt dat Oscar Piastri tekenen van onzekerheid begint te vertonen nu de druk in de titelstrijd verder toeneemt. Volgens de Duitser, die tussen 2007 en 2012 actief was in de koningsklasse, lijkt de Australiër minder vrij te rijden dan eerder dit seizoen. Piastri gaat nog altijd aan de leiding in het klassement, maar voelt inmiddels ook de hete adem van Lando Norris én regerend wereldkampioen Max Verstappen.

Oscar Piastri kende een uitdagend weekend in Austin, waarin hij in de sprintrace al vroeg uitviel na contact met Lando Norris. De McLaren-coureur probeerde zijn teamgenoot achterlangs een loef te steken, maar veroorzaakte daarbij een kettingbotsing, waarbij ook Nico Hülkenberg het moest ontgelden. In de hoofdrace verloor de Australiër opnieuw terrein; hij finishte op de vijfde plaats, achter de beide Ferrari’s, terwijl zijn titelrivalen als eerste en tweede werden afgevlagd.

‘Piastri is onzeker’

Timo Glock ziet bij Piastri de eerste scheurtjes ontstaan onder druk van de titelstrijd. “Hij is onzeker”, aldus Glock tegenover de Duitse tak van Sky Sports. “In zijn derde jaar in de Formule 1 zit hij nu in een situatie waarin de druk echt toeneemt. Het vrije, soepele rijden van het begin van het seizoen is niet meer zo makkelijk.” Volgens Glock heeft Piastri moeite om met de verwachtingen om te gaan nu Red Bull en Max Verstappen hun vorm herpakt hebben. Na drie zeges in de laatste vier races heeft Verstappen de jacht op McLaren geopend – Piastri’s voorsprong in het kampioenschap is geslonken tot 40 punten.

LEES OOK: Piastri onbevreesd voor opmars Verstappen: ‘Zit nog altijd liever in mijn positie’

“De nervositeit leeft binnen het hele McLaren-team”, vervolgde Glock. “Het probleem is dat er circuits zijn waar Mercedes ineens sterk is, of waar Ferrari meevecht. Dat kost punten. En dan heb je nog Verstappen, die te dominant is om echt onder druk te zetten.” McLaren moet volgens de Duitser oppassen dat de interne rivaliteit tussen Piastri en Norris de focus niet verder verstoort.

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.