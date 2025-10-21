Oscar Piastri voelt nog niet de hete adem van Max Verstappen in zijn nek. De Australiër zag zijn voorsprong op de Nederlander in het kampioenschap slinken tot veertig punten na Austin, maar maakt zich nog geen zorgen over of hij ook de wereldtitel aan de viervoudig wereldkampioen moet laten. ‘Ik zit nog altijd liever in mijn positie dan in die van de andere twee’, verwijst Piastri ook naar andere naaste titelrivaal Lando Norris.

Na een tegenvallend weekend in Austin moet kampioenschapsleider Oscar Piastri steeds meer in zijn achteruitkijkspiegels kijken. Zowel Lando Norris als Max Verstappen loopt op de Australiër in na de GP Verenigde Staten, waardoor de top-drie in het coureurskampioenschap momenteel binnen veertig punten van elkaar zit. Toch blijft Piastri kalm onder de toenemende druk.

“Weet je, ik heb al vaker in gevechten gezeten die net zo spannend waren als nu, of zelfs nog spannender”, vertelt de strijdvaardige Australiër aan de verslaggevers in Austin. “Ik heb zelf bewijs dat het nog steeds goed kan aflopen en ik geloof nog steeds volledig dat ik het kampioenschap kan winnen.” Volgens Piastri is het een kwestie van zijn tempo weer vinden. “Hoe sneller je gaat, hoe meer punten je pakt. Dat is mijn focus.”

Gat naar Verstappen nog groot

In de titelstrijd met Norris en Verstappen is Piastri nog altijd de gejaagde, een positie die volgens teambaas Toto Wolff een minder ‘psychologisch voordeel’ heeft. Toch zou de coureur niet met zijn twee concurrenten willen ruilen. “Ik zit nog altijd liever in mijn positie dan in die van de andere twee”, vervolgt Piastri. “Verstappen had zeker een goede opmars tijdens de laatste paar races. Maar als wij ons tempo weer kunnen vinden, dan maak ik me geen zorgen. Het kampioenschap is nog lang, maar het is niet alsof het gat enorm klein is met nog vijf Grands Prix te gaan.”

