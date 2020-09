Ondertussen in Sotsji: ‘Corona bestaat hier niet, het boeit echt niemand’

René Cahn volgt de Formule 1 over de hele wereld om met zijn firma bij Grands Prix petjes, shirts en andere team-merchandise aan de man te brengen. In Sotsji kan hij eindelijk weer stands opbouwen en verkopen. “Corona bestaat hier niet. Als je een masker draagt, kijken ze je boos aan.”

Met zeven grote stands op het circuit en vier erbuiten is René Cahn een gelukkig man. Na maanden van stilzitten en oplopend omzetverlies, kan hij bij de Russische GP zijn waar weer pontificaal uitstallen en verkopen. Het werd ook tijd, vindt de Venlonaar die dit jaar alleen bij de (geannuleerde) race in Australië wat omzet draaide. “We hebben nog zoveel spullen liggen, ook van 2019.”

Alles moet in de komende maanden van spookjaar 2020 weg. In Sotsji zullen er tal van verkoopacties zijn, of beter gezegd: fikse kortingen. Op zowel ietwat gedateerde als nieuwe Formule 1-merchandise. Volgens Cahn maakt dat in Rusland vrij weinig uit. “Voor ons is dit een hele interessante race. In Rusland heb je rijke en arme mensen, de mensen die hier naar de Grand Prix komen hebben geld. En die willen alleen maar kopen”, weet Cahn. “More, more, more… Of het nou oude of nieuwe spullen zijn: daar kijken Russen niet naar. Als er maar ergens Red Bull opstaat.”

Merk je op het Olympische Park in Sotsji iets van corona?

“Ik heb tot nu toe bijna niemand gezien met een masker. In de supermarkten is het dragen daarvan verplicht, maar als mensen er al een dragen, dan hangt -ie onder de kin. In het automuseum bij het circuit zag ik twee, driehonderd mensen: hutje mutje op elkaar. En zonder masker. Corona bestaat hier niet. Het boeit echt niemand, alles is hier ‘normaal’. Ik draag ook geen masker: als het mijn tijd is, is het mijn tijd. Zo’n masker is heel onaangenaam met dat bloedhete weer nu. Tot maandag kon iedereen overal in het Olympische Park komen. Ik heb geen masker gezien, niemand hield afstand. Iedereen zat gewoon te chillen. Sinds dinsdag is het Olympische Park trouwens wel afgesloten.”

Wordt er getest, of naar testresultaten gevraagd?

“Het circuit heeft aangekondigd dat we allemaal een coronatest moeten doen. Ik heb daar eigenlijk geen tijd voor. Waarom zouden wij dat moeten doen? Dan moet je die 30.000 toeschouwers ook laten testen. Ik mag de paddock toch niet in, wat heeft het dan voor nut?”

Was het ingewikkeld om Sotsji te komen?

“Ik heb er niets van gemerkt dat we in coronatijd leven. Toen ik in Sotsji was geland, kon ik zo doorlopen. Ik ben vanaf Düsseldorf via Istanbul gevlogen. In Turkije heb ik een PCR-test (noodzakelijk om Rusland binnen te komen) gedaan, zes uur later had ik de uitslag en kon ik verder.”

Het moet voor jou en je compagnon financieel een zwaar jaar zijn.

“We staan een miljoen in de min, geloof ik. Daarom ben ik blij dat we eindelijk weer een race hebben met fans. We proberen de komende maanden natuurlijk nog zoveel mogelijk spullen kwijt te raken. Als we break even halen, zou dat al heel mooi zijn. We gaan hierna in ieder geval nog naar de races op de Nürburgring, in Portimão, Imola en Istanbul. Bahrein en Abu Dhabi staan ook op het programma, al zijn ze in Abu Dhabi volgens mij vrij streng in verband met corona. Ik heb geen idee of daar ook fans worden toegelaten. Dat zien we dan wel weer.”

