Buitenkansje voor Nederlandse racefans: Nürburgring gaat 20.000 kaartjes verkopen

Een uitgelezen kans voor de Nederlandse racesfans: in navolging van onder meer Sotsji, Portimão en Istanbul wil ook de organisatie van de Grand Prix van de Eifel volgende maand fans toelaten tot de Nürburgring. De kaartjes gaan morgen in de verkoop.

Op voorwaarde dat het aantal besmettingen niet omhoog gaat, zullen er 20.000 kaartjes verkocht worden, meldt de promotor. De Formule 1 keert op 11 oktober voor eerst sinds zeven jaar weer terug in de Eifel. De regionale regering van Rijnland-Palts heeft bepaald dat er bij sportevenementen tot 20 procent van de capaciteit benut mag worden.

De verkoop zal tribune per tribune gebeuren, elk zal zijn eigen parkeerplaats krijgen om het contact zoveel te beperken. Er wordt eerst begonnen met tribunes in bochten 3, 4a en 5B. De zitplaatsen worden volgens strikte regels ingedeeld: de tribunes worden verdeeld in blokken met ieder 4 plekken. De blokken hebben onderling genoeg afstand om social distancing na te streven.

Bezoekers moeten te allen tijde een mondkapje dragen. Weekendkaarten beginnen bij 199 euro. “Het is belangrijk voor ons dat we in de eerste fase kaarten kunnen aanbieden in verschillende prijscategorieën”, laat de organisatie weten.

Meer informatie over de kaartverkoop is hier te lezen. De site is overigens moeilijk bereikbaar sinds de aankondiging.

