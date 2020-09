Mogelijk reisrestricties bij GP Nürburgring voor Nederlandse fans uit ‘risicogebieden’

Nederlandse Formule 1-fans uit Noord- of Zuid-Holland kunnen niet zomaar naar de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring. Deze provincies zijn in Duitsland namelijk als risicogebieden aangeduid en er gelden dus restricties.

Dat bevestigt een woordvoerder van het toerismebureau van de Eifel, de streek waar het circuit ligt, in gesprek met FORMULE 1.

“Het klopt dat Noord-Holland en Zuid-Holland in Duitsland als risicogebieden worden gezien, dus er gelden beperkingen. Reizigers uit die provincies moeten bijvoorbeeld veertien dagen in quarantaine”, zo waarschuwt de woordvoerder. Het gaat hierbij overigens niet alleen om mensen die in Noord- of Zuid-Holland wonen, maar ook mensen die daar in de veertien dagen vooraf hun reis zijn geweest.

Op de website van Rijnland-Palts, de deelstaat waarin het circuit ligt, staat een uitzondering vermeld voor mensen die uit risicogebieden komen en ‘zich binnen een tijdsbestek van 48 uur voor het inreizen of binnen 72 uur na aankomst hebben laten testen en een negatief resultaat kunnen overleggen’. Maar, zegt de woordvoerder: “Daar is mij niets over bekend.”

Een belangrijke opmerking om hierbij nog te maken, is dat de Duitse tegenhanger van het RIVM, het Robert Koch Institut, als voorwaarde stelt dat reizigers uit risicogebieden hoe dan ook een verplichte coronatest moeten ondergaan.

De ANWB stelt eveneens dat mensen uit Noord- of Zuid-Holland, of die daar in de veertien dagen daarvoor geweest zijn, worden gevraagd veertien dagen in quarantaine te gaan. Reizigers uit deze gebieden moeten zich in Duitsland ook op corona laten testen. De ANWB meldt wel dat een uiterlijk 48 uur van tevoren in Nederland afgenomen negatieve coronatest geldig is als ‘preventieve test’.

Goed uitzoeken

Voor Formule 1-fans uit Noord- of Zuid-Holland is het dus goed nadenken en opletten geblazen – en goed zelf uitzoeken of je in de praktijk wel naar de Grand Prix kan – alvorens tickets te kopen. “Deze regels zijn sinds een week van kracht en kunnen dus ook nog veranderen”, benadrukt de woordvoerder. “Dat hangt er uiteraard vanaf hoe de coronasituatie zich ontwikkelt.”

Met dank aan Dick Visser voor de tip.