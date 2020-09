Netflix in het spoor van Hamilton tijdens Russische GP

De Netflix-crew van Drive to Survive zal zich tijdens de Russische GP op Mercedes en Lewis Hamilton focussen, dat meldt RaceFans. Hamilton kan op de Sochi Autodrom het record van 91 overwinningen van Michael Schumacher evenaren.

Netflix werkt momenteel aan een derde seizoen van Drive to Survive, de serie op het streamingplatform die een blik achter de schermen van de Formule 1 biedt. Tijdens de Italiaanse double header had de Netflix-crew vooral oog voor Ferrari, tijdens de races in Oostenrijk werden McLaren en Red Bull van dichtbij gevolgd. Tijdens de tiende Grand Prix van het seizoen is Mercedes dus aan de beurt.

Net als vorig seizoen verleent Mercedes dit jaar slechts een raceweekend haar medewerking aan Netflix. Vorig jaar deed het Duitse team dat ter ere van zijn 125-jarig bestaan tijdens de Grote Prijs van Duitsland, net het slechtste weekend van het jaar voor het team uit Brackley. Tijdens de knotsgekke race in Hockenheim crashten zowel Hamilton als Bottas. De Brit kwam uiteindelijk als negende over de finish, zijn Finse teamgenoot belandde in de bandenstapel en moest opgeven. Dit jaar volgt Netflix Mercedes tijdens de Russische GP, waar Lewis Hamilton zijn 91ste overwinning kan behalen en het record van Michael Schumacher kan evenaren.

Eerder deze maand kondigde Netflix een dramaserie over het leven en carrière van Ayrton Senna aan. De serie, die uit acht afleveringen zal bestaan, komt naar verwachting in 2022 uit. Het zal gaan over de persoon Ayrton, die uitgroeide tot een nationale held en de wereld veroverde. De Netflix-reeks is voor Senna-fans een kans om kennis te maken met de persoonlijkheid en familie van de drievoudig wereldkampioen.

