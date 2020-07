Netflix volgt McLaren en Red Bull in Oostenrijk voor nieuw seizoen Drive to Survive

Netflix is dit weekend in Oostenrijk aanwezig met een crew voor de opnames voor het nieuwe seizoen van Drive to Survive. Tijdens de eerste Grand Prix van het seizoen zullen de camera’s gericht zijn op McLaren en Red Bull.

Ondanks de getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen heeft Netflix ruimte gevonden om een crew naar Oostenrijk te sturen, meldt Racefans.net. Teams mogen maar 80 personeelsleden meenemen naar het circuit en elk team zit binnen een eigen ‘bubbel’. De kleine Netflix-crews, bestaande uit twee man bij McLaren en een derde cameraman bij Red Bull, worden gerekend tot die bubbels en zullen ook in die bubbels moeten blijven.

Netflix begon in 2018 met de opnames voor het eerste seizoen van Drive to Survive. Het bleek een groot succes en zodoende kwam er een tweede seizoen, die in februari online kwam. Voor het derde seizoen, waarin het seizoen 2020 centraal staat, heeft Netflix ook al beelden opgenomen van de coureurs tijdens de lockdown.

