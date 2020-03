Weblog: Mercedes is de grote winnaar van tweede seizoen Netflix-serie Drive to Survive

Het tweede seizoen van de Netflix-documentairereeks Drive to Survive geeft wederom een fraai kijkje achter de schermen van de Formule 1. Ditmaal openden ook Mercedes en Ferrari hun poorten voor de cameraploegen, met wisselend succes.

Mercedes had zich de aflevering over de Grand Prix van Duitsland ongetwijfeld anders voorgesteld. Het weekend waarin het zijn 125-jarige aanwezigheid in de autosport vierde, viel compleet in het water. De stercoureur was ziekjes, de race werd een opeenstapeling van fouten. In plaats van de pottenkijkers buiten proberen te houden, bleef Mercedes juist openheid van zaken geven. Zich niet verschuilend achter excuses, maar toegevend dat het gewoon niet goed genoeg was.

In de uitzending is ook te zien hoe een verslaggever van de Britse tabloid The Sun aan Toto Wolff vraag hoe genant het allemaal wel niet was voor Mercedes. Dat leidde tot nogal wat verontwaardigde reacties op social media. Het siert Mercedes dat het opkwam voor de journalist. “Of we het nu leuk vinden of niet, houden dit soort vragen van onafhankelijke media ons scherp”, verklaart het team via Twitter.

🍿 Lots of great responses to #DTS2 but also some unfortunate negativity out there. Independent media who ask uncomfortable questions are vital to @F1. We fully support journalists like @benjhunt – they hold us all to account, whether we like it or not 😀 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 1, 2020

Dromen

Dat is nogal een andere instelling dan bij Ferrari waar de frictie tussen Sebastian Vettel en Charles Leclerc volledig in de schoenen van de media wordt geschoven. Omlijst met de gebruikelijke clichés over dromen die uitkomen en hoe mooi het is om voor Ferrari te rijden.

Of de merkwaardige houding bij Red Bull. Dat Christian Horner zelfs thuis diplomatiek is en weigert antwoord te geven op de vraag wie zijn favoriete coureur is, is nog tot aan daar aan toe. Zijn advies aan Pierre Gasly dat ‘hoe ontspanner hij is, hoe sneller hij zal gaan’ om vervolgens na elke ronde te herhalen dat het toch echt beter moet, lijkt me weinig effectief, maar gezien de prestaties uit het verleden weten ze bij Red Bull wel wat ze doen. Tegen die druk moet een topcoureur ook bestand zijn.

Vraagtekens

Bij de omgang met de media zet ik echter wel enige vraagtekens. Op een gegeven moment zegt de PR-medewerker tegen Gasly dat hij te lange antwoorden geeft. “Je kunt het beter kort houden, want ze mogen toch maar een beperkt aantal vragen stellen”, luidt het advies. Dat druist niet alleen in tegen hoe Red Bull zich graag presenteert, als uitgesproken vrije geesten, maar is ook nog eens onwaar.

De meeste mediasessies gaan op tijd, dus hoe langer je zelf aan het woord bent, des te minder lastige vragen je krijgt. Dan kun je dus zelf meer controle houden over de boodschap. Niet dat ik wil pleiten voor meer mediatraining, maar dan moet je wel weten wat je wil zeggen. Later in de serie wordt Alexander Albon ‘overvallen’ door een vraag over de gevangenisstraf die zijn moeder jaren geleden heeft uitgezeten. Ondanks de waarschuwing van de journalist van The Daily Mail dat de Britse kranten er sowieso over gaan schrijven, laten Red Bull en Albon de kans liggen om hun kant van het verhaal te vertellen.

Vechtersmentaliteit

Wie bang is dat door de medewerking van Mercedes en Ferrari de kleinere teams minder aan bod komen, kan gerust zijn. Günther Steiner, de grote ster van de eerste reeks, mag lustig vloeken op alles en iedereen, Daniel Ricciardo blijft de clown uithangen en Carlos Sainz laat zien dat een McLaren ook een prima boodschappenautootje is.

Daarnaast krijgt Claire Williams de kans om Paddy Lowe te laten opdraaien voor het mislukte seizoen van haar team. Wanneer zij zelf met de laatste onderdelen naar de reeds begonnen wintertest afreist, etaleert ze haar naïviteit door te zeggen dat ze hoopt dat het direct goed gaat en de media de gemiste testdagen direct zullen vergeten. Ze sluit af door te zeggen dat de toekomst van Williams niet in gevaar is, vanwege hun vechtersmentaliteit. Misschien kunnen ze beter wat van de winnaarsmentaliteit (en wat andere onderdelen) van Mercedes overnemen.