Netflix kondigt dramaserie over Ayrton Senna aan

Netflix gaat met een dramaserie komen over het leven en carrière van Ayrton Senna. De serie komt naar verwachting in 2022 uit.

De serie zal uit acht afleveringen bestaan en wordt geproduceerd door de Braziliaanse filmmaker Gullane in samenwerking met de familie van Senna. Het zal gaan over de persoon Ayrton, die uitgroeide tot een nationale held en de wereld veroverde. Ook is de serie voor Senna-fans een kans om kennis te maken met de persoonlijkheid en familie van de drievoudig wereldkampioen.

De eerste aflevering gaat in teken staan van Senna’s verhuizing naar Engeland en de serie eindigt met het incident op Imola, waar hij om het leven kwam. Een aantal speciale locaties worden ook getoond, waaronder het huis waar Senna opgroeide in Sao Paulo. Viviane Senna, de zus van Ayrton, is blij met de samenwerking met Netflix.

“Het is heel speciaal dat we het verhaal gaan vertellen over hem, die maar weinig mensen kennen. De Senna-familie wil van dit project iets unieks en ongelooflijk moois maken”, aldus Viviane Senna.

De serie zal in het Engels en Portugees te volgen zijn en komt naar verwachting in 2022 uit.

