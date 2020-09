Podcast: Ernest Knoors werkte 7 jaar in Maranello en vertelt over ‘La Familiglia’ Ferrari

Voor Ferrari is het op de baan alles behalve een feestjaar maar de Scuderia viert volgende week wel zijn 1000e Formule 1-race in zijn bestaan. Ernest Knoors transformeerde in 2005 van motoringenieur bij BMW in een echte Motoristi della Ferrari. Zeven jaar lang werkte hij uiteindelijk voor het illustere Formule 1-team. Hij schoof aan bij de FORMULE 1-podcast Paddockpraat en gaf een mooi inzicht van binnenuit: over onder meer zijn geheime sollicitatie, de bijzondere status van motoristi en La Familiglia Ferrari.

Het Ferrari-DNA

“Ik heb altijd aan de motorenkant van de F1 gewerkt. Als je de historie van Ferrari kent, leest en begrijpt, dat team is altijd gebouwd rondom motoristi, zoals wij genoemd werden.”Dat zie je terug in details van de organisatie. Ferrari is het enige team waar er bij een nabespreking van een sessie als eerste een motoringenieur aan het woord komt. Het zijn van die kleine dingen wat Ferrari anders maakt en waarom ik het als motoringenieur een enorme eer vond om er deel van uit te maken en het van binnenuit te beleven.”

Operatie Top Secret Sollicitatie

“Toen nog bij BMW zat, heb via via gevraagd: ‘Zijn er geen mogelijkheden bij jullie?’ De sollicitatieprocedure was wel apart, een beetje James bond-achtig. Maar goed, er werd een briefje doorgegeven en uiteindelijk werd ik uitgenodigd om tijdens het raceweekend in Indianapolis om elf uur ’s avonds naar Ross Brawns hotelkamer te komen om eens te praten. Er volgden daarna nog enkele van dat soort afspraken.”

Familie boven alles

“Enzo Ferrari had zijn wortels in de streek, in de stad Modena. Net als het bedrijf en de families die er werkten. Niet om het af te kraken maar het is niet zoals McLaren dat in Woking even een nieuw technisch centrum bouwt, het is gegroeid in de omgeving en het zit er nog steeds. Er zijn families die sinds het begin aan Ferrari meewerken, generatie op generatie. Die hebben een bepaalde status binnen het bedrijf want zij zijn met Enzo begonnen, twee á drie generaties geleden.