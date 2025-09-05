Lance Stroll heeft in de aanloop naar de GP van Italië in Monza voor het eerst gereageerd op speculaties over een naderend afscheid van de sport, die afgelopen weekend in Zandvoort ineens de kop opstaken. De Canadees zou intern aangegeven hebben klaar te zijn met de Formule 1.

De Braziliaanse televisie meldde als eerste dat hij meermaals bij zijn team zou hebben aangegeven te willen stoppen met racen. Voor de complotdenkers: de Braziliaan Felipe Drugovich is reservecoureur bij Aston Martin en wacht al lange tijd op zijn kans. Lawrence Stroll, de puissant rijke eigenaar van het team én vader van Lance Stroll, zou zijn zoon op andere gedachten hebben gebracht.

“Ik heb daar geen plannen voor,” reageerde Stroll, die in Monza zijn goede prestatie van Zandvoort (zevende) een vervolg hoopt te geven. “Geen idee waar die geluiden (over een mogelijk afscheid, red.) vandaan kwamen. Ik denk dat iemand gewoon iets te zeggen nodig had. Ik heb daar geen plannen voor.”

Lees hier alles over GP Italië

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.