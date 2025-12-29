Een aanvankelijk redelijk belegen jaar krijgt door Max Verstappen alsnog een onverwachte wending. FORMULE 1 Magazine reisde ook dit seizoen bij diens wereldreis in zijn schaduw mee. Vijf redacteuren en drie columnisten in een korte bijdrage over hun persoonlijke herinnering aan Verstappen in 2025. Deel 5, hoofdredacteur André Venema.

Lees hier onze andere ‘Max-momenten’

Maandenlang roept Max Verstappen dat zijn gemoedstoestand er niet onder zal lijden, indien de vijfde wereldtitel aan zijn neus voorbij gaat. ‘Ik ga dan heus niet huilen in Abu Dhabi’, verzekert hij bij het voorlaatste nummer in Qatar. Verstappen is, beweert hij, ‘volkomen relaxt’. “Ik word kampioen of ik word het niet. Zo simpel is het”, zegt hij op zijn Cruijffiaans.

De inhaalrace die Verstappen vanaf Monza heeft ingezet en hem bij de laatste twee woestijnraces zowaar nog zicht hebben gegeven op een volgende kroon, lijkt zaterdag in Qatar na de sprintrace (vierde) en daaropvolgende kwalificatie voor het hoofdnummer (derde) op dood spoor te zijn beland. Tijdens de sessie met Nederlandse journalisten is hij als altijd realistisch in zijn commentaar, maar weigert zich gewonnen te geven zolang er mathematisch nog een kans op nummer vijf bestaat.

In zijn gezicht staat ondanks aanvalslust en optimisme ook teleurstelling geschreven. Het mirakel waarop zoveel fans wereldwijd nog hoopten lijkt ijdel. Maar een ferme zwaai met het toverstafje en strategieblunder bij de buren wakkeren het vuurtje onder kunstlicht toch weer aan. ‘Computergestuurd’, noemt Verstappens manager Raymond Vermeulen zijn stuurmanskunsten na afloop. En het geheugen is nog lang niet vol.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)