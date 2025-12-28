Een aanvankelijk redelijk belegen jaar krijgt door Max Verstappen alsnog een onverwachte wending. FORMULE 1 Magazine reisde ook dit seizoen bij diens wereldreis in zijn schaduw mee. Vijf redacteuren en drie columnisten over hun persoonlijke herinnering aan Verstappen in 2025. Deel 4: verslaggever Bas Holtkamp over de vragen na de zege in Monza.

Max Verstappen verrast vriend en vijand in Monza. Hij pakt pole position en wint met overmacht. Maar tijdens de race is er ook het veelbesproken moment bij McLaren, waarbij Oscar Piastri de opdracht krijgt Lando Norris voorbij te laten. Gianpiero Lambiase meldt dit over de boordradio aan Verstappen en de Nederlander reageert lacherig: “Ha! Alleen maar omdat hij een trage stop had?!”

Na afloop van de race stel ik hem tijdens de persconferentie de vraag wat hij in deze situatie gedaan zou hebben. Natuurlijk, de vraag stellen is hem beantwoorden, maar wellicht lokt dit ook een reactie uit bij z’n concurrenten naast hem op de bank. Verstappen aarzelt een kort moment, maar antwoordt met een glimlach. “Jullie willen natuurlijk een grappig antwoord hierop, maar ik zeg hier niks over. Het is niet mijn probleem en het is beter hier niets over te zeggen.” We weten genoeg…

Vervolgens blijven de collega-journalisten eindeloos doorzagen over dit onderwerp. Verstappen is er duidelijk klaar mee, zucht en gaat demonstratief onderuit op de bank zitten en laat zijn hoofd op de leuning rusten. Die verrekte media ook altijd!

