Een aanvankelijk redelijk belegen jaar krijgt door Max Verstappen alsnog een onverwachte wending. FORMULE 1 Magazine reisde ook dit seizoen bij diens wereldreis in zijn schaduw mee. Vijf redacteuren en drie columnisten in een korte bijdrage over hun persoonlijke herinnering aan Verstappen in 2025. Deel 5, columnist Graham Watson over de imponerende race in Brazilië.

Hét moment van Max dit jaar is voor mij de race in Brazilië. Van pitlane naar podium: een ongelofelijke prestatie. Vorig jaar reed Max er van P17 naar de overwinning. Ook exceptioneel, begrijp me niet verkeerd, maar dat was in de regen. En regen egaliseert het veld meer, de variabelen zijn anders. Vanaf het moment dat het licht in de pitstraat op groen springt, is Max vertrokken en ligt direct 500 meter voor op Ocon die achter hem in de pitstraat start. Ik wist meteen: dit levert vuurwerk op.

Verschil maken

Bij de race dit jaar op een droge baan was de enige variabele Max Verstappen: iedereen reed op dezelfde droge baan, had dezelfde banden en ongeveer dezelfde strategie… Om dan zo’n inhaalrace te rijden is toch anders. Daarom sla ik deze hoger aan dan die van 2024. Voor mij onderstreepte het dat Max de enige van alle coureurs is die een verschil kan maken. Na iedere coureur die hij in bocht 1 pakt, denk je: de volgende wordt moeilijker. Maar nee: bam, daar pakt hij de volgende alweer. Voor mij was dit de rit van het jaar. En ik was blij dat ik er live bij was.

