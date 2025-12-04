In deze extra editie van de podcast Formule 1 Paddockpraat maken we ons op voor de spannende ontknoping van het Formule 1-seizoen. Verslaggever Frank Woestenburg praat je vanuit Abu Dhabi helemaal bij. Hoe was de sfeer tijdens de persconferentie met Max Verstappen, Oscar Piastri en Lando Norris, gaat McLaren dit weekend teamorders inzetten en hoe zit het met de dreigementen aan het adres van Kimi Antonelli? Dit en meer in deze update, mis het niet!
