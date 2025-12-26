Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Bahrein. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 4 van 24: Frank Woestenburg over beleving bij de GP Bahrein.

Hebben ze in Bahrein wat met racen? Op de openbare weg wel. Op mijn dagelijkse route van het hotel in hoofdstad Manama naar het circuit en terug zie ik genoeg chauffeurs die de gekste en gevaarlijkste capriolen uithalen. ‘If you no longer go for a gap that exist, you are no longer a racing driver’, zei Ayrton Senna ooit. Zijn woorden krijgen dagelijks navolging in de zandbak die Bahrein heet.

Een van de vreemdste incidenten die ik zag was op de donderdag. Iemand parkeert zijn auto op de vluchtstrook van de snelweg, een passagier stapt uit die vervolgens met gevaar voor eigen leven en met een indrukwekkende sprint beide kanten van de snelweg oversteekt. Het zal wel de kortste weg naar huis geweest zijn…

Tent

Op het circuit staat vlakbij de paddock een grote tent met op het dak een nieuwe pay-off: ‘The desert never sleeps’, oftewel, de woestijn slaapt nooit. Nou, dat klopt. In Saoedi-Arabië is het streng verboden alcohol te nuttigen, maar in buurland Bahrein knijpt men graag een oogje toe. En dus komen de Saoedi’s ’s avonds en zeker richting het weekend massaal de grens over om tot diep in de nacht toeterend door de straten van Manama te scheuren op zoek naar bars en ander vertier.

Op het circuit gaat het er een stuk rustiger aan toe. Ook wel logisch, met temperaturen richting de veertig graden. Er zijn bezoekers die in de schaduw op matjes liggen en aan een waterpijp lurken. De gevechten op de baan gaan aan hen voorbij. Of de inwoners van Bahrein echt wat met autosport hebben? De vraag stellen is ‘m beantwoorden.

