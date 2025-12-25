Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in China. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 2 van 24: Gerard Bos over eendentong in Shanghai.

In een land als China, een stad als Shanghai (rond de 24 miljoen inwoners!) valt als verslaggever genoeg te beleven. Avonturen groot en klein, ik geniet ervan. Neem de media shuttles die je van hotel naar circuit brengen en vice versa. Meer dan eens verdwaalde een chauffeur. Een ritje van drie kwartier werd dan al snel twee uur. Ach, hoort erbij. Klagen heeft ook geen zin: ze verstaan je toch niet.

Gelukkig zijn er vertaalapps. Hoewel? In een avondwinkel vroeg ik om een zakje, een bào bào of tibào, aldus de app. Na mijn acht pogingen op vier verschillende manieren, keek de gedrongen ouwe man achter de toonbank me nog steeds vragend aan. Ik wees dus maar gewoon een zakje aan. Aaaahhh!, klonk het, gevolgd door een grijns.

Misschien nam hij me in de maling. Want hij wilde me ook vlees aansmeren. Leek me niet wenselijk, want ik kon niet lezen wat het was. Hij pakte vervolgens een groene zak chips. ‘Bolognese!’, dacht ik meteen. Dan die maar.

Gelukkig weet ik ook dat in ieder land de kleur van een zak chips niks zegt over de inhoud. En gelukkig stond hier wél in het Engels op wat erin zit. Had ik toch bijna de ‘pittige smaak van gesmoorde eendentong’ gekocht. Ik legde de zak terug, de verkoper bleef zichtbaar teleurgesteld achter. Het bleef uiteindelijk bij twee bananen en wat water. ‘Weet wat je eet’, mompelde ik bij het verlaten van de winkel.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)