Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Miami. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 6 van 24: André Venema over bijzondere Ferrari-kleuren.

Speciale liveries zijn van (bijna) alle tijden. De voorbeelden van geslaagde esthetische, tijdelijke kleurstellingen zijn talrijk. De witte Red Bull in Japan dit jaar, een gebaar van dank naar Honda en het Formule 1-raceverleden van de motorleverancier, was er naar mijn smaak eentje van. Ferrari bewees daarentegen andermaal dat het die kunst niet beheerst.

Wat zou Enzo Ferrari, Il commendatore, van de livery hebben gevonden die zijn geesteskind in Miami met veel aplomb aan de wereld presenteerde? Had hij bij het zien van de eerste schets daarvan direct al zijn veto uitgesproken? De extra blauwe en witte accenten van titelsponsor HP en het scharlakenrood van de sportwagenfabrikant vloekten onder de zon in Florida.

Allegaartje

‘Een complete mislukking’, zo betitelde een voormalig F1-coureur van naam de (hopelijk) eenmalige kleurstelling van de SF-25. Je verwacht het eigenlijk niet van een firma uit een land waar design tot kunst is verheven. De auto leek op een allegaartje, hoewel er in het ronkende persbericht voorafgaand aan de GP Miami werd beweerd dat ‘het speciale ontwerp de evolutie van het partnerschap en de gezamenlijke inspanningen erachter reflecteren’. Voor het eerst in Ferrari’s geschiedenis, zo stond verderop in het persbericht, waren er ‘asymmetrische grafische elementen’ op een de F1-auto’s te zien.

Het was niets anders dan hoogdravende marketingtaal. Ik heb in Miami echt niemand gehoord die de kleurstelling wél mooi vond. Probleem is dat teams bij one-offs doorgaans geen harde keuzes durven te maken, maar halfslachtig te werk gaan om iedereen te plezieren. In Miami was er maar één auto die met een oogverblindende livery de schoonheidsprijs verdiende. Well done Racing Bulls. Zo hoort het: Made in Italy.

