Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Australië. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 1 van 24: Frank Woestenburg over geflirt in Melbourne.

Het is donderdagochtend als het team van Mercedes voor de internationale media een ontbijt in een fancy restaurant op het strand van St. Kilda, een populaire wijk in Melbourne, organiseert. Het weer (bewolkt) werkt niet mee, maar het mag de pret niet drukken. Op het ontbijt valt in ieder geval niets aan te merken.

Toto

Aansluitend volgen de bespiegelingen van Toto Wolff en z’n drie coureurs – George Russell, rookie Kimi Antonelli en reserverijder Valtteri Bottas – op komend seizoen. Het zijn vooral open deuren die worden ingetrapt. Russell is klaar om het team te leiden, Antonelli voelt vertrouwen van het team en Bottas stelt zich dienstbaar op als mentor van de jonge Italiaan.

Toto Wolff tekent voor de leukste uitsmijter, met zijn belofte dat hij dit seizoen niet meer buiten de deur gaat flirten. “Want dat doe je niet in een goede relatie.” Oftewel, hij focust op zijn huidige line-up en laat Max Verstappen met rust.

Op zaterdag sneuvelt Antonelli in Australië in Q1 van de kwalificatie, een dag later wordt hij echter meer dan verdienstelijk vijfde. Een uitschieter? Wie zal het zeggen. Stiekem ben ik wel benieuwd of en zo ja wanneer Max Verstappen dit seizoen weer eens een appje krijgt van Toto…

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)