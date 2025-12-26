Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Japan. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 3 van 24: André Venema over kussens.

Japan is een van mijn favoriete races op de kalender. Sinds ik het land in 2014 voor het eerst bezocht, voor het schaatswereldkampioenschap sprint in Nagano, was ik meteen verkocht. Je stapt in Japan, nog steeds, een andere wereld binnen. Eentje waar iedereen zich volgens mij wel thuis zou voelen.

Saamhorigheid, bescheidenheid, respect, discipline, een ongekend arbeidsethos en sociale vaardigheden zijn kernwaarden in de Japanse cultuur. Geen ander land ter wereld is volgens mij zo servicegericht. Ongeveer precies het tegenovergestelde van, laten we zeggen en als ik mag generaliseren, Nederland. Iedereen in Japan is behulpzaam en geduldig, je voelt je nergens onveilig. Geen luide telefoongesprekken in de trein of muziek in winkels, schone straten. Bij de merchandise shop op het GP Plein was niet eens bewaking of beveiliging. Simpelweg, omdat men ervan uitgaat dat niemand iets pikt.

Natuurlijk is Japan niet perfect. Het heeft zo, zeker voor Europeanen, zijn eigenaardigheden. En dat zit soms in kleine dingen. Zoals de grootte van de gemiddelde hotelkamer, een collega noemde ze ooit een schoenendoos, en kussens. Kussens in Japan zijn bijna altijd keihard en dun. Maakt mij trouwens niet uit, ik neem altijd mijn eigen kussen mee.

Dat doet niet iedereen. Ooit hoorde ik het verhaal dat Mercedes voor de GP van Japan voor al het personeel in de hotels aparte kussens had meegenomen. Briljant, de bedenker verdient een pluim. Het zegt ook veel over Mercedes, dat er voor het personeel aan dat soort triviale zaken wordt gedacht. Het is met recht in alle opzichten een topteam.

