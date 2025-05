Tussen alle trucks in de paddock zag ik donderdagmiddag toevallig de opnamen voor een foto- en filmsessie met Franco Colapinto, vanaf Imola bij Alpine opvolger van Jack Doohan. De Australiër is na zes races op een zijspoor gerangeerd door Flavio Briatore, Italiaan bij wie valsspelen ooit de norm was en daarvoor aanvankelijk ook een levenslange ban voor de Formule 1 kreeg opgelegd.

Liam Lawson zal er ongetwijfeld het zijne van hebben gedacht, maar hield zich op de vlakte. De Nieuw-Zeelander die eerder dit jaar door Red Bull na twee races werd teruggezet naar het opleidingsteam had Doohan de hand kunnen schudden: allebei gewogen, (voorlopig) te licht bevonden en beschadigd. Want wat het tweetal is overkomen staat vanzelfsprekend niet heel goed op hun curriculum vitae.

Er bestaat bijna geen meedogenlozer sport dan autosport. Overal zie, hoor en ruik je de aanwezigheid van groot geld: het populaire bindmiddel waar de moderne Formule 1 op drijft. Hoewel de tien renstallen door het wereldwijde succes van de sport een vermogen waard zijn, is het, zoals gebruikelijk in de wereld van rijken, nooit genoeg. Materialisme gaat in Formule 1 boven menselijkheid, bijna niemand kent er genade. Zie Lawson en Doohan, jonge twintigers nog.

‘Geld komt altijd om de hoek kijken’

Nou zijn er mensen, ik had er afgelopen week op kantoor nog een korte discussie over met onze gewaardeerde columnist en vaste podcastgast Jeroen Bleekemolen, die zeggen: iedere coureur weet van jongs af aan welke slangenkuil hij binnenstapt, hoe meedogenloos de weg naar de top is en wat de ongeschreven wetten van de autosport zijn. Een ervan is dat de stopwatch nooit liegt, een andere dat niets is het wat het lijkt.

Allemaal waar. Maar is Lawson mentaal echt ongeschikt, zoals Red Bull oordeelde? Is Doohan een prutser die in een middelmatige auto niet uit de voeten kan? Deze jongens zaten jarenlang in het opleidingstraject van beide F1-teams. Dan mag je toch verwachten dat de juiste analyse is gemaakt, voordat ze voor de leeuwen worden gegooid. Maar ja, dan komt daar altijd weer de factor geld om de hoek kijken. Honda betaalt wat extra miljoenen om protegé Yuki Tsunoda in de Red Bull te krijgen en Alpine kan in Imola de verleiding van miljoenen aan Argentijns sponsorgeld van Colapinto niet weerstaan.

‘Een valsspeler van weleer’

Vooral het aangekondigde vertrek van Doohan (voor het seizoen hing hem al een wissel boven het hoofd) is typerend voor het totale gebrek aan ethiek en empathie in de Formule 1. Een allesbepalende adviseur die ooit voor het leven werd geschorst na een van de grootste schandalen uit de Formule 1 (zoek maar op: Crashgate & Flavio Briatore, Singapore 2008) te hebben veroorzaakt, zet een coureur die hij in de Netflix’ serie Drive to Survive nog opzichtig heeft geprezen, zonder pardon buiten in Imola. Niet omdat de opvolger zoveel beter is, maar vanwege commerciële belangen. Men moet de interessante Argentijnse markt verder ontginnen en bedienen. Het zou me trouwens ook niet verbazen als Briatore Alpine klaarmaakt voor verkoop.

Vijf races krijgt Franco Colapinto – die in Imola terugkeert op de grid – de tijd zich te bewijzen, de rol van Doohan is volgens Alpine daarentegen zeker nog niet uitgespeeld. Maar Doohan zien we, denk ik, nooit meer terug op de F1-grid. Want Cash is King, ook al klotsen de dollars tegen de plinten op. Genoeg is nooit genoeg.

Franco Colapinto krijgt vanaf de GP in Imola vijf races de tijd om zich te laten gelden bij Alpine (Getty Images)

