Monza is chaos in optima forma: een wirwar van wegen, schreeuwende verkeersregelaars en een Google Maps die het ook niet meer weet. Toch is het juist die Italiaanse gekte die het circuit zijn charme geeft.

Collega Joost Bolle van het Belgische HLN en ik hebben voor dit avontuur een wagen gekozen die perfect bij Italië past: een Fiat Panda. Ons avontuur richting Monza begint eigenlijk al zodra we de hotelparkeerplaats verlaten. Het Italiaanse wegennet lijkt meer op een kunstwerk van spaghetti dan op een doordacht systeem. Google Maps raakt oververhit terwijl we keer op keer een compleet nieuwe route ontdekken naar het circuit. Structuur? Niet te vinden. De weg terug naar het hotel zonder navigatie ook niet.

Dan de ‘hulp’ van de verkeersregelaars bij het Autodromo Nazionale di Monza. Niemand weet precies wat hij doet, maar iedereen doet het met overtuiging. Elk kruispunt is een gok, elk handgebaar een raadsel. Wanneer je roept dat je het niet snapt, herhalen ze doodleuk dezelfde zin nogmaals, maar dan in volume standje 10. “Ah nee, nu snap ik het natuurlijk wél…”

Daar besef je pas hoe verwend we zijn tijdens de Dutch GP. Daar waar logistiek een precisiewerkje is en duizenden bezoekers zonder verkeersinfarct door de duinen worden geleid. Petje af, Zandvoort! Hier kan Monza nog een puntje aan zuigen.

Stuiteren van de espresso

Eenmaal binnen de hekken van Ferrari-land is alle chaos ineens vergeten. Een espresso zo sterk dat je ervan gaat stuiteren, de geur van racehistorie in de lucht en duizenden tifosi die hun helden komen aanbidden. Je voelt: dit ís racen.

Ergens gun ik de vele roodgehulde fans dat ze dit weekend kunnen juichen voor de Scuderia. Maar dan bekruipt me ineens het gevoel dat de chaotische Italiaanse taferelen zoals hierboven beschreven nu eenmaal ook bij een team als Ferrari horen. De chaos en de passie gaan hier hand in hand en dat maakt het, gek genoeg, juist zo charmant.

Senza un po’ di caos, non sarebbe Monza! (Zonder een beetje chaos zou het geen Monza zijn).

Lees hier alles over de GP Italië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.