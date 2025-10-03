De temperatuur zal volgens de lokale meteorologen zondag tijdens de race dertig graden gaan aantikken. Voor FIA’s racedirecteur het sein via een (verplichte) Heat Hazard Declaration de voltallige F1-gemeenschap alvast te waarschuwen. Maar niet iedereen trekt zich daar in Singapore iets van aan.

Het weer in de betonnen Aziatische metropool kent geen verrassingen: de temperatuur is tussen de 25 en 30 graden, de luchtvochtigheid standaard hoog en er staat (bijna) dagelijks een stevige onweersbui op het programma. Woensdagavond was daarop geen uitzondering: het leverde vanuit de hotelkamer een spectaculaire weerlichtshow met bakken water op. Donderdag barstte het natuurgeweld al rond half drie los op het circuit. In de paddock houdt iedereen gezien de verwachtingen rekening met oponthoud de komende dagen.

De plaatselijke bevolking is wel gewend aan het tropische weertype: altijd licht gekleed, nooit haast, een paraplu bij de hand en op zoek naar elke millimeter schaduw of verkwikkende airconditioning die er maar te vinden is. Op de wereldberoemde winkelstraat Orchard Road wachten veel voetgangers bij zebrapaden gewoon in de gekoelde winkels, voordat het licht op groen springt ze kunnen oversteken. Routinekwestie.

Vroeger had ik geen enkel probleem met de tropische weersomstandigheden. Nu ik de zestig ben gepasseerd treft het me harder. De wandeling vanaf metrostation Promenade naar de paddock duurt krap tien minuten, maar bij aankomst gutst het zweet van mijn gezicht. Hoe bewust en traag ik me ook voortbeweeg. Morgen neem ik uit voorzorg een handdoekje mee uit het hotel…

Dat hebben veel fans die bij de entree van de paddock van het Marina Bay Street Circuit de wacht houden ook gedaan. Urenlang staan ze in de beklemmende hitte te wachten op de komst van coureurs. Rijen dik, tegen elkaar gepropt en hysterisch gillend wanneer er een F1-ster uit de auto stapt. Van een jongedame weet ik inmiddels zeker dat het, op donderdag althans, niet is gelukt. Bezweet en lijkbleek gaat het licht uit als ik voorbij loop. Gewoon flauwgevallen. Tsja, je moet wat voor een krabbel van of een selfie met een coureur over hebben…

Misschien is de tropische hitte van Singapore daarvoor alleen niet de geschikte plek.

