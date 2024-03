‘Fanculo!’, klinkt het luid. Laat ik hier niet vertalen wat dat betekent – google maar even. Maar de Italiaanse toerist (de backpack en old-skool papieren kaart verraden hem) is overduidelijk niet blij met de man die tegen hem opbotst. Welkom in Melbourne, welkom in Australië. Waar je aan de voetgangers al kunt zien wie waar vandaan komt. Over een artiest, Formule 1 en meer: ‘Gass, linkerbaan!’

Nee, het is geen tikfout, die dubbel-s. Het is de titel van een nummer dat menigeen misschien nog wel kent. Voor wie toch al Google erbij pakt: Sevn Alias. Of de Italiaanse toerist hem kent is zeer de vraag, maar de wijze raad van de rapper had hij maar beter kunnen opvolgen. Want hup, naar die linkerbaan en gas erop. Dat is inderdaad wat je in Australië moet doen. Zowel op de weg als op de stoep.

Overigens verkeert de Italiaan in goed gezelschap van uw verslaggever en zovele andere buitenlanders die voor het eerst in Australië voet aan de grond zetten. Links rijden, links lopen; in Engeland denk je er ‘automatisch’ aan. Dat ze het Down Under doen, wordt nogal eens vergeten. Het leidt tot hectische taferelen op straat.

(Tekst gaat verder onder de foto)

De score van de eerste paar dagen Melbourne, op weg naar de Grand Prix van Australië: drie bijna-ongelukken tussen voetgangers en maaltijdbezorgers, twee botsingen tussen vrouwen op leeftijd en dus de botsing tussen de Italiaan en de local. Opgepast: links kijken, links lopen. Kop erbij! Maar verder: super relaxed, dat Melbourne. Laat dat maar aan de mensen Down Under over.

Barcelona en New York

Stress? De ‘Aussies’ lijken het niet te kennen. Niet voor niets komt de stad al jaren naar voren als een van de meest goede om in te leven wereldwijd. Het is, hoewel arbitrair, een mix van Barcelona, San Francisco en een vleugje Manhattan. ‘Roerend mee eens’, aldus mijn kameraad Yme, wereldreiziger avant la lettre.

Het verschil: in die steden kun je nog gewoon lekker aan de rechterkant lopen zonder gevaar voor eigen leven. Dat dan weer wel. Maar verder: tien met een griffel voor deze mooie stad aan de Yarra rivier. En dan is het óók nog eens het decor van een schitterende Formule 1-race. Maar daarover later meer. G’day!