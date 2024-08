En dan zit je ineens in de cockpit van een Formule 1-auto. Tijdens een bezoek aan het medical center voor een interessant verhaal over dopingcontrole (later meer), word ik direct bij de arm genomen en gevraagd of ik “even een slachtoffer wil spelen”. Omdat ik met mezelf heb afgesproken overal ‘ja’ op te zeggen dit weekend, zit ik voordat ik het weet achter het stuur van een Formule 1-bolide. Met helm en al…

Het blijkt een oefening gericht op een coureur met klachten aan de onderrug na een crash, dus ik (met mijn beste acteerprestatie) doe netjes wat er van mij wordt gevraagd. Een medisch team krijgt de opdracht mij volgens de richtlijnen uit de auto te takelen. Dat betekent: rustig blijven zitten terwijl zij alles uit handen nemen. Stuur los, hoofdsteun uit de weg en gordel los. Daarna is het de beurt aan mijn helm; die wordt voorzichtig van mijn hoofd gehaald.

Nekbrace en handboeien

Vanwege de ‘ernst’ van mijn klachten kunnen ze me niet zomaar uit de auto tillen. Daar zijn strenge regels aan verbonden: ik krijg een nekbrace om, verschillende banden onder mijn armen en lichaam, en ja, zelfs iets van handboeien om mijn armen bij elkaar te houden. Daarna is het aftellen geblazen, en hup, daar ga ik de lucht in. Met vijf man om me heen: iemand bij mijn hoofd, drie man bij mijn lichaam en iemand bij mijn benen. Zo voelt het toch wel heel veilig om daar even in de lucht te hangen. Ik ben in ieder geval niet bang dat ze me laten vallen.

Als ik niet veel later nog een rondleiding krijg door het medical center wordt me opnieuw duidelijk hoe professioneel deze hulpverleners zijn. En niet alleen door het certificaat van Best Motorsport Officials dat in de gang hangt. Alles is tot in de puntjes uitgedacht en voorbereid. Hopelijk zijn ze niet nodig dit weekend, maar mocht een coureur medische zorg nodig hebben dan weet ik in ieder geval dat hij in goede handen is.

