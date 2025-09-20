Ook Oscar Piastri kan zijn kwalificatiesessie in Bakoe niet afmaken. Slechts een paar minuten na de crash van Charles Leclerc zorgt de Australiër voor de volgende – recordbrekende – rode vlag op het stratencircuit. Piastri is ongedeerd na zijn crash, maar zijn MCL39 heeft flinke schade opgelopen.

Einde oefening voor Oscar Piastri! Na de crashes van Franco Colapinto – na het einde van Q1 – en Charles Leclerc – een paar minuten voor de crash van de Australiër in Q3 – is Piastri de volgende in Azerbeidzjan die met zijn bolide in de barrières van bocht drie terechtkomt en zijn kwalificatiesessie zo vroegtijdig moet beëindigen. De McLaren-coureur kan zo niet meer meedoen in de strijd om polepositie, een gouden kans voor titelrivaal en teamgenoot Lando Norris.

Bekijk de beelden hier:

