Volgens Sergio Pérez is de Formule 1 er met de nieuwe reglementen behoorlijk op achteruit gegaan. Naar aanleiding van de eerste ervaringen afgelopen weekeinde in Melbourne noemt hij het racen ‘ontzettend nep’. Bovendien is het volgens de Cadillac-coureur een kwestie van tijd voordat zich een zware startcrash zal voordoen.

Sergio Pérez nam donderdagochtend in de paddock van het Shanghai International Circuit bepaald geen blad voor de mond. De Mexicaan van Cadillac was in de aanloop naar de Grand Prix van China dusdanig uitgesproken dat de persdame van het Amerikaanse team het zelfs nodig vond om in te grijpen: “Zullen we dit onderwerp laten rusten en het verder over Cadillac hebben?”

De oud-teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing was duidelijk in zijn oordeel over de Formule 1 anno 2026. “Om eerlijk te zien vind ik het racen ontzettend nep. Het draait om de batterij. Je haalt in en je wordt ingehaald. Het lijkt op Mario Kart. Als coureur kan je een verschil maken. De regels zijn nog nieuw en het heeft tijd nodig om te verbeteren, maar als fan vond ik de Australische GP Melbourne niet leuk”, aldus Pérez, die overigens wel de finish haalde (als zestiende) en daarmee voor een bevredigend F1-debuut van Cadillac zorgde.

‘Dit is voor niemand goed’

Volgens Sergio Pérez zal het echter nog lastig worden om de regels aan te passen en te verbeteren, ondanks het feit dat er bij de FIA verschillende opties op tafel liggen. “Het is moeilijk, omdat je de instemming van alle teams nodig hebt en sommige teams hebben momenteel een groot sportief voordeel. Maar ik denk wel dat iedereen iets wil veranderen. Wat we nu hebben is voor niemand goed.”

Overigens vindt Pérez ook de startprocedure een heikel thema. In Melbourne bleven bij de openingsrace van het seizoen ongelukken uit, maar veel scheelde het niet. Franco Colapinto klapte bij de start bijna vol op Liam Lawson, wiens auto in anti stall-modus was geschoten en ook Pérez raakte er bijna bij betrokken. “Het is een kwestie van tijd voordat zich een enorme crash voordoet”, aldus Pérez.

Volgens hem is de start zeer gecompliceerd geworden met de nieuwe auto’s. Sergio Pérez: “Er spelen zoveel verschillende factoren een rol die bepalen of je een goede start hebt of een slechte. Kijk naar wat er zondag met Lawson gebeurde. Zoiets kan heel, heel gevaarlijk zijn, omdat je de eerste twee tot drie seconden enorm snel accelereert en sneller een hoge snelheid bereikt. Dat brengt grote risico’s met zich mee. Ik weet alleen niet wat hiervoor de oplossing is, omdat het alles te maken heeft met de nieuwe motoren die we nu eenmaal hebben.”

