Max Verstappen boekte tijdens de Grand Prix van Italië een indrukwekkende overwinning. De Nederlander startte vanaf pole en reed onbedreigd naar de zege, met een voorsprong van negentien seconden op Lando Norris. Mercedes-teambaas Toto Wolff kon niet anders dan na afloop lof uitspreken voor de Red Bull-coureur. “Vandaag liet één coureur de rest er belachelijk uitzien,” verklaarde hij.

Wolff: “Ze moeten zich echt afvragen wat Max anders doet. Wij waren dit weekend zelf simpelweg niet competitief.”

Voor Mercedes verliep het weekend in Monza moeizaam. George Russell kwam niet verder dan de vijfde plaats, terwijl Kimi Antonelli na een tijdstraf als negende werd geklasseerd. Wolff toonde zich kritisch:

“Een vijfde en een negende plaats zijn absoluut niet bevredigend. Met onze huidige afstelling hebben we geen auto waarmee we structureel op het podium kunnen staan.”

Over rookie Antonelli zei Toto Wolff: “Het begon al moeilijk voor hem, met dat uitstapje in het grind. Heel ongelukkig, vergelijkbaar met Zandvoort. Nu moet hij bij de volgende race in Baku een clean weekend afleveren. Daar is minder druk en het is een baan die hij goed kent. Hij moet zijn killerinstinct laten zien.”

