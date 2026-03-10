In deze aflevering van Formule 1 Paddockpraat: Moet de FIA snel ingrijpen na alle kritiek in Melbourne, of valt het allemaal wel mee? En we blikken vooruit op de GP van China. Kunnen we chaos verwachten tijdens het eerste sprintweekend van het seizoen? Dat en meer bespreken we met verslaggever Frank Woestenburg en coureur Jeroen Bleekemolen.

Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Of bekijk de video van deze aflevering op YouTube. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Bekijk hier de video van Formule 1 Paddockpraat:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."