De publieke sneer van Ferrari-voorzitter John Elkann richting Charles Leclerc en Lewis Hamilton blijft voor ophef zorgen in de paddock. “Je zet eigenlijk je rijders voor schut en iedereen lacht erom”, reageert coureur Jeroen Bleekemolen stellig in de podcast Formule 1 Paddockpraat. Samen met verslaggever Gerard Bos neemt hij de opmerkelijke uitspraak van de Ferrari-topman onder de loep.

Elkann liet na de Grand Prix van Brazilië weten dat zijn coureurs “minder moeten praten en zich meer moeten focussen op het racen”. Een statement dat volgens Bleekemolen de plank volledig misslaat. “Er hebben ook veel mensen uit de sport op gereageerd, zoals Button. Die zeiden echt van: dat kun je gewoon niet maken”, aldus de Nederlandse coureur. Hij benadrukt dat coureurs als Leclerc juist het recht hebben om hun ongenoegen te uiten. “Als we Leclerc als voorbeeld nemen, die mag ook wel wat zeggen als het niet goed loopt? Hij is een sportman en als het niet duidelijk is met strategie of wat dan ook, dan kom je toch voor jezelf op?”

Bos sluit zich daarbij aan en vindt de kritiek onterecht. “Ik hoorde Hamilton iets over een nachtmerrie roepen. Ja, daar heeft hij toch ook gelijk in? Voor hem is het seizoen toch ook een nachtmerrie?” De verslaggever wijst erop dat teleurstelling uiten niet betekent dat er niemand zijn best doet bij Ferrari. “Bovendien kan Elkann beter intern dit soort dingen aanzwengelen, want nu creëert hij zelf ook weer onrust.”

Beide heren zijn het erover eens: de publieke afgang helpt niemand. “Wat heb je eraan om dit in de media te gooien?”, vraagt Bleekemolen zich hardop af. “Je zet eigenlijk je rijders voor schut en iedereen lacht erom.”

