Met de Grand Prix van Zandvoort in aantocht bereiden we je alvast voor op de Dutch GP. Daarom laten we je iedere vrijdag tot aan het raceweekend in Zandvoort verhalen horen van mensen op en rondom het circuit in de podcastspecial ‘Op weg naar Zandvoort’. In de derde aflevering autosportcommentator en voormalig coureur Allard Kalff waarmee we het circuit bocht voor bocht afpellen.

Kalff kent het circuit als geen ander; hij reed hier zijn eerste meters en sprak hier ook voor het eerst door een microfoon. Hij neemt je in deze podcast mee over het asfaltlint door de duinen en vertelt waarom dit circuit zo uniek is. “Het voldoet aan alle moderne eisen, maar heeft nog steeds de ziel van het circuit uit de jaren 60”, aldus de Viaplay-commentator. Ook kom je te weten hoe de Tarzanbocht aan zijn naam komt, waarom het Scheivlak misschien wel de mooiste bocht van Europa is en waar de coureurs zich het beste kunnen positioneren voor een inhaalactie.

