Waarom kiezen teams voor een bepaalde vleugelafstelling? Hoe werkt het regenereren van energie? Wat doet een engineer met al die datastromen? De techniek achter Formule 1 is fascinerend én complex. Daarom geven we jou de kans om je meest prangende technische vraag over de Formule 1 te stellen aan twee absolute experts!

Of het nu gaat om aerodynamica, banden, motoren of strategie: als jij het je afvraagt, willen wij het weten. En beter nog: we leggen het voor aan twee kenners. Voormalig F1-engineer en technisch analist Ernest Knoors en Rob van den Heijkant, jarenlang betrokken bij aerodynamische ontwikkelingen in de Formule 1, buigen zich over de meest interessante lezersvragen en geven in begrijpelijke taal uitleg. Stuur je vraag (inclusief naam en woonplaats) naar redactie@formule1.nl en wie weet zie jij jouw vraag, met het antwoord van Ernest en Rob, binnenkort terug in ons blad!

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.