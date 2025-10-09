Jos Verstappen sleepte anderhalve week geleden samen met zijn vaste navigator Renaud Jamoul de titel in het Belgian Rally Championship in de wacht. In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vertelt hij uitgebreid over zijn ervaringen als rallycoureur en komt hij tot een opvallende bekentenis. “Ik zou zelf nooit naast een ander in een rallyauto willen zitten. Zelfs niet naast Max.”

Bij rallyrijden is ervaring cruciaal. De ervaringen van voorgaande edities vormen waardevolle bagage. Plus vanzelfsprekend de uiterst gedetailleerde notes die hij voor iedere rally samen met Jamoul maakt. “We hebben alles op papier staan. Elk bochtje, elk klein knikje, elke bijzonderheid. Die notes moeten goed zijn, daar moet je blind op kunnen vertrouwen. Als die niet goed zijn, heb je wel een probleem.”

– Over de risico’s gesproken. Doe je wel eens een weesgegroetje?

“Altijd. Iedere dag als ik opsta. Als coureur ken je de risico’s natuurlijk. Maar ik denk oprecht dat je als navigator nog meer lef moet hebben. Ik zou zelf nooit naast een ander willen zitten. Zelfs niet naast Max.”

‘Meer waardering voor Max’

Op de dag dat Jos Verstappen in België de titel pakt in het Belgian Rally Championship, schrijft Max Verstappen bij zijn GT3-debuut zeer overtuigend de vier uursrace op de Nürburgring op zijn naam. Vanzelfsprekend worden de verrichtingen van Max Verstappen door zijn vader nauwlettend gevolgd, tussen de eigen klassementsproeven door.

Jos Verstappen: “Toen Max na zijn stint op de Nürburgring naar binnen reed, zetten Renaud en ik net de telefoon aan en zagen we dat hij 1,10 minuten voorsprong had op de nummer twee. Wat Max laat zien, in welke auto dan ook, het is altijd iets speciaals. Ik denk dat mensen dat nu nog meer beseffen dan als hij alleen Formule 1 had gereden. En ze gaan het voor mijn gevoel ook meer waarderen wat hij voor de autosport doet. Door de manier waarop hij rijdt, maar ook hoe hij zijn licentie heeft behaald, zonder voorkeursbehandeling.”

