Sinds 2020 is Oracle hoofdsponsor van het Formule 1-team van Red Bull. Inmiddels is het Amerikaanse bedrijf, een ontwikkelaar van software en cloudtechnologie, uitgegroeid tot een onmisbare schakel in de raceweekends van de renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez. Het eigen Race Data Experience Center in Utrecht geeft een boeiend inkijkje…

In editie 19 van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreide reportage over het Race data Experience Center van Oracle en over het sponsorship van Red Bull Racing. Lees hieronder alvast een passage uit het artikel.

‘Iedereen heeft dezelfde toegang tot dezelfde data, maar het gaat erom wat je doet met de data om er voordeel uit te halen.’

De quote van Hannah Schmitz, hoofdingenieur strategie van Red Bull, is afgedrukt op een wand bij het fraai vormgegeven Race Data Experience Center. Het is feitelijk de kern van wat Oracle doet met haar technologie als datapartner van Red Bull.

Zestien miljard calculaties in één raceweekend

In de Formule 1 draait veel – en steeds meer – om racesimulaties en rekenkracht. Een voorbeeld? Alle denkbare race-scenario’s voor een Grand Prix op zondag worden berekend met behulp van de technologie van Oracle. In totaal gaat het om 16 miljard calculaties, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de onbegrensde mogelijkheden van kunstmatige intelligentie, machine learning en de cloud.

“Eigenlijk willen we mensen ook via ons Race Date Experience Center duidelijk maken dat ons partnership met het Formule 1-team van Red Bull veel meer behelst dan een zak met geld en een sticker op de auto. Onze samenwerking gaat namelijk om het delen en ontwikkelen van technische kennis en mogelijkheden”, vertelt Samara Lalmy namens Oracle. “In de Formule 1 draait alles om data. Voor ons is het dé ultieme user case is om te laten zien wat onze technologie allemaal aankan.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!