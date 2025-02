Sinds 2020 is Oracle hoofdsponsor van het Formule 1-team van Red Bull. Inmiddels is het Amerikaanse bedrijf, een ontwikkelaar van software en cloudtechnologie, uitgegroeid tot een onmisbare schakel in de raceweekends van de renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez. Het eigen Race Data Experience Center in Utrecht geeft een boeiend inkijkje…

‘Iedereen heeft dezelfde toegang tot dezelfde data, maar het gaat erom wat je doet met de data om er voordeel uit te halen.’

De quote van Hannah Schmitz, hoofdingenieur strategie van Red Bull, is afgedrukt op een wand bij het fraai vormgegeven Race Data Experience Center. Het is feitelijk de kern van wat Oracle doet met haar technologie als datapartner van Red Bull.

In de Formule 1 draait veel – en steeds meer – om racesimulaties en rekenkracht. Een voorbeeld? Alle denkbare race-scenario’s voor een Grand Prix op zondag worden berekend met behulp van de technologie van Oracle. In totaal gaat het om 16 miljard calculaties, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de onbegrensde mogelijkheden van kunstmatige intelligentie, machine learning en de cloud.

Op de tweede verdieping van de Utrechtse vestiging van Oracle staat prominent een monocoque van een oude Formule Renault-bolide, vanzelfsprekend in Oracle Red Bull-livery, opgesteld. Het stoeltje is wat groter dan een normaal F1-zitje, zodat bezoekers in alle soorten en maten erin kunnen plaatsnemen.

‘Meer dan een zak geld’

Voor de cockpit staan drie led-schermen. Op het eerste gezicht is het een normale simulator-opstelling, zoals je die iets verderop bij de buren van RaceSquare ook kunt vinden. Het grote verschil zit ‘m echter in de data die eruit gefilterd wordt en in de cloud-infrastructuur, verduidelijkt Samara Lalmy namens Oracle.

“Eigenlijk willen we mensen ook via ons Race Date Experience Center duidelijk maken dat ons partnership met het Formule 1-team van Red Bull veel meer behelst dan een zak met geld en een sticker op de auto. Onze samenwerking gaat namelijk om het delen en ontwikkelen van technische kennis en mogelijkheden”, vertelt Lalmy, zelf een enorme liefhebster van de sport. “In de Formule 1 draait alles om data. Voor ons is het dé ultieme user case is om te laten zien wat onze technologie allemaal aankan.”

(Artikel gaat verder onder de foto)

Naast de Formule 1 is Oracle, één van de grootste IT-spelers in de wereld met kantoren in 175 landen, overigens ook actief in het zeilen (SailGP). Daarnaast is men de officiële datapartner van de Britse Premier League. In die rol levert men onder andere spelersstatistieken tijdens de wedstrijden die bijvoorbeeld bij BBC’s Match of the Day te zien zijn.

Bezoekers van het Race Data Experience Center in Utrecht kunnen achter het stuur van de F1-simulator volgens Lalmy op speelse wijze kennismaken met de data, analytics en cloudtechnologie die op het circuit leiden tot winnende racestrategieën. Achter de sim is een pitwall nagebouwd met meerdere schermen vol met cijfers, diagrammen en grafieken. “Mensen die hier langskomen zijn globaal op te delen in twee soorten: de groep die het racen in de sim geweldig vindt en de groep die zich verliest in alle data op deze schermen.”

NASA

Wouter Ros, binnen Oracle één van de drijvende krachten achter het Race Data Experience Center, is de uitzondering op de regel. Hij is zeer bedreven achter het stuur en heeft op de sim de laptime van Max Verstappen op het Circuit van Zandvoort tot op een halve seconde benaderd. Daarnaast is hij als whizzkid ook op de hoogte van de technologie van het Race Date Experience center.

“In de game die we gebruiken zit telemetrie, die we opvangen en splitten naar meerdere devices. We gebruiken onder andere Open MCT. We slaan het op in de Autonomous Database van Oracle APEX, maar ook in Oracle Analytics Cloud voor de geavanceerde analyses”, zo legt Ros uit. Open MCT staat voor Open Mission Control Technologies en wordt onder andere gebruikt door het Amerikaanse ruimtevaartprogramma NASA.

Het Race Data Experience Center heeft vanzelfsprekend een sociale component. Oracle-medewerkers kunnen tussen de werkzaamheden door of bij de vrijdagmiddagborrel even ontspannen met een paar rondjes in de sim. Daarnaast is het geschikt voor relatiemarketing richting klanten en partners en educatie. Lalmy: “We laten hier het belang zien van real time-inzichten en simulaties. Zo tonen we hoe data-analyses ook in een zakelijke setting gedrag en besluitvorming helpen aanpassen en verbeteren.”

In de vorm van een workshop kunnen studenten bijvoorbeeld na een simrace hun eigen analyse draaien. Het meest tot de verbeelding spreken echter de praktijkvoorbeelden uit de wondere wereld van de Formule 1.

Zestien miljard calculaties

Zoals de zestien miljard calculaties die voor en tijdens een raceweekend worden uitgevoerd op de Cloud-infractructuur van Oracle. Het is volgens Lalmy twintig procent meer dan dat het F1-team van Red Bull voor de commerciële samenwerking met het Amerikaanse bedrijf uitvoerde. “We hebben zeker een strategisch voordeel ten opzichte van andere teams”, is een uitspraak van Max Verstappen die prominent in het Race Date Experience Center te lezen valt en die hieraan refereert.

De eerdere verhoging van het aantal simulaties helpt Red Bull ook om binnen de budgetcap te blijven. “En het is ook nog eens heel praktisch, want er gaat een stuk of tien trucks minder mee naar de circuits met hardware aan boord. Tijdens het weekend zitten bij Red Bull in Milton Keynes tientallen mensen in de control room met data en calculaties bezig. Een iemand heeft een directe lijn naar Hannah op de pitmuur. En uiteraard wordt alle relevante data na iedere sessie grondig geëvalueerd in de technische debriefs, ook met Max Verstappen en Sergio Pérez”, aldus Lalmy, die aanheeft dat ook Oracle-personeel permanent gestationeerd is in Milton Keynes om de technische kant van de samenwerking zo goed mogelijk te borgen.

Instapmoment

Het instapmoment van Oracle in de Formule 1 – eind 2020 – had achteraf niet beter gekund. Een jaar later werd Verstappen immers voor het eerst wereldkampioen. “Daar zit geen causaal verband tussen”, zegt Lalmy met een lach. Wel heeft de samenwerking ook Oracle veel gebracht. Op het gebied van kennisdeling (“Ook wij leren weer veel van de Formule 1”), maar zeker ook qua zichtbaarheid, branding en company pride onder medewerkers.

“We spreken als bedrijf bij heel veel mensen nu veel meer tot de verbeelding. Ik merk dat persoonlijk op verjaardagen bijvoorbeeld. Mensen kennen Oracle ineens. En de magie van de Formule 1 werkt ook positief door in het aantrekken van jong talent, ook hier lokaal in Utrecht.”

Logisch. Want wie wil dat nou niet..? Af en toe lekker simmen onder werktijd.

