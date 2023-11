De FIA heeft de organisatie van de Grand Prix van Brazilië op het matje geroepen. Na de race ontstond er een gevaarlijke situatie op de baan. Verschillende mensen renden het circuit op terwijl er nog auto’s rondreden.

Na afloop van de Grand Prix van Brazilië kreeg de organisatie met een erg gevaarlijke situatie te maken. Op beelden van omstanders en lokale TV-zenders is te zien hoe fans de hekken beklimmen en de baan op rennen. Winnaar Max Verstappen was al over de finish, maar verschillende coureurs reden nog rond op de baan. Niemand raakte gewond, maar de situatie was overduidelijk niet veilig.

Dat is in ieder geval het oordeel van de stewards. De organisatie van de race werd door hen ter verantwoording geroepen vanwege ‘het niet nemen van redelijke maatregelen, waardoor een onveilige situatie ontstaat’. In de analyse van de stewards staat te lezen dat de organisatie niet genoeg beveiliging aanstelde of de veiligheidsregels niet adequaat handhaafde. Het leidde volgens hen tot een gevaarlijke situatie voor zowel toeschouwers als coureurs.

De organisatie zelf geeft ook toe dat de situatie onacceptabel en bijzonder onveilig was. Een intern onderzoek zal nu worden uitgevoerd om nieuwe maatregelen voor te stellen en dit in de toekomst te voorkomen. Hoewel de stewards geen extra straffen uitdelen aan de organisatie, laten ze het er ook niet helemaal bij zitten. De stewards doen namelijk een sterk beroep op de FIA om hier verder naar te kijken. Het uiteindelijke oordeel moet liggen bij de World Motorsport Council om te bepalen of de suggesties van de organisatie voldoende zijn.

Het is overigens niet de eerste keer dit jaar dat zoiets gebeurt. In Australië voltrok zich een vergelijkbaar scenario. Ook toen werd de organisatie zelf op het matje geroepen door de FIA. Ook toen werd de zaak doorgespeeld naar de World Motorsport Council.

