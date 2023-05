De organisatie van de Grand Prix van Rusland wil een terugbetaling van de Formule 1. De promoters vinden dat de sport de organisatoren geld schuldig is voor het ontbinden van het contract.

De Grand Prix van Rusland werd zonder aarzeling opgeschort begin 2022 als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Sindsdien is het volledige contract door de Formule 1 ontbonden en lijkt het er niet op dat er in de nabije toekomst nog een race gehouden wordt in Rusland. Toch is de organisatie nog niet klaar met de Formule 1.

“Ze zijn ons geld schuldig”, zegt promotor Alexey Titov botweg tegen de Russische staatsomroep TASS. “We willen dat de Formule 1 ons terugbetaalt. Wij hebben de kosten gemaakt om te mogen racen maar er is geen race geweest.”

Flinke kosten voor Russische race

De kosten van de organisatie waren niet gering. Het contract tussen de Formule 1 en Rusland eiste $50 miljoen van de organisatie om de race te mogen houden. Dat geldt terugkrijgen is door geopolitieke redenen echter moeilijker geworden. Sinds de inval in Oekraïne is er een hele serie sancties aan Rusland opgelegd. Daardoor kunnen internationale bedrijven zoals de Formule 1 niet zomaar meer handel drijven met Russische organisaties en staatsbedrijven.

“Ze erkennen dat zij een schuld hebben, dus daar hoeven we niet over te discussiëren”, vervolgt Titov. “Maar ze zeggen dat ze ons technisch gezien niet terug kunnen betalen. Wij vielen ooit onder de VTB Bank, dat was een technische sponsor, dus er zijn nu sancties die in de weg staan van een terugbetaling. Gaan we dat geld ooit terugkrijgen? Natuurlijk! Dit is het geld van het land en ik durf dat wel te zeggen.”

