Geen pole, maar ‘slechts’ P2 voor Oscar Piastri: de McLaren-coureur baalde als een stekker na de kwalificatie tijdens de GP van België. Hij sprak van een eigen fout en dat stelde volgens hem teamgenoot Lando Norris in staat om de pole position te veroveren.

Piastri was vrijdag nog de snelste in de sprintkwalificatie. Toen versloeg hij dus Norris. Dat lukte de leider in de WK-stand zaterdag echter niet nog een keer. “Dat is teleurstellend. Ik maakte een fout en dat kostte me veel tijd. De auto is prima, daar ligt het niet aan. Maar de marges zijn zo klein, een foutje nekt je dan.”

Hij baalde dan ook stevig, vertelde hij. “Dat Lando en ik als teamgenoten niet veel voor elkaar onderdoen, is goed voor het team. Maar het is wel moeilijker om elkaar te verslaan daardoor, de verschillen zijn miniem. Jammer dat ik niet heb kunnen leveren. Ik moet proberen om Lando dan maar in de race te verslaan, ik weet wat me nu te doen staat.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.