Oscar Piastri heeft teruggekeken op de veelbesproken contractuele ruzie uit 2022, het jaar waarin hij als Alpine-junior besloot af te zien van een Formule 1-promotie bij het Franse team en in plaats daarvan een contract tekende bij McLaren voor zijn grandprixdebuut.

De Australiër trad in 2020 toe tot de toenmalige Renault Sport Academy, nadat hij nipt de titel in de Formula Renault Eurocup had veroverd. Vervolgens maakte Piastri grote indruk door zowel het Formule 3- als het Formule 2-kampioenschap direct in zijn rookiejaar te winnen. Toch moest hij in 2022 noodgedwongen toekijken, omdat Alpine hem aanhield als reservecoureur.

“Het was zeker een moeilijke periode,” vertelt Oscar Piastri in de onlangs verschenen F1-video Off The Grid. “Als coureur wil je natuurlijk gewoon racen. Dat jaar niet rijden was zwaar, absoluut. Tegelijkertijd gaf het me wel de kans om sommige dingen van een afstand te bekijken: onderdeel zijn van een raceweekend, begrijpen hoe mediaverplichtingen eruitzien, wat sponsorverplichtingen zijn en wat het algemene ritme van een seizoen is. Daar heb ik wel iets van geleerd, maar het bleef een lastige tijd.”

Alpine bevond zich in een lastige positie met drie sterke coureurs voor twee stoeltjes, waarbij Piastri gold als een serieuze kandidaat naast Fernando Alonso en Esteban Ocon. Een uitleenbeurt aan Williams werd overwogen, totdat duidelijk werd dat Alonso de overstap zou maken naar Aston Martin. Alpine kondigde daarop de promotie van Piastri aan, een aankondiging die de coureur publiekelijk weersprak.

‘Een behoorlijk groot verhaal’

“Ik begrijp dat Alpine F1, zonder mijn instemming, laat vanmiddag een persbericht heeft verstuurd waarin staat dat ik volgend jaar voor hen zal rijden,” schreef Piastri destijds. “Dat is onjuist en ik heb geen contract getekend met Alpine voor 2023. Ik zal volgend jaar niet voor Alpine rijden.”

Achter de schermen had Oscar Piastri inmiddels al een overeenkomst gesloten met McLaren. De zaak belandde bij de Contract Recognition Board (CRB) van de FIA, die uiteindelijk oordeelde in het voordeel van het team uit Woking.

“Ik wist eigenlijk wel dat het een behoorlijk groot verhaal zou worden,” blikt Oscar Piastri terug. “Er waren redenen om dat te doen, het was niet zo dat ik zomaar besloot om aan de wereld te verkondigen dat ik niet zou racen. Ik kan er nu met een glimlach op terugkijken, maar op dat moment was het zeker niet grappig. Het ging natuurlijk naar de CRB. De uitkomst was in mijn voordeel, maar dat was opnieuw een behoorlijk spannend moment.”

