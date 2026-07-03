Max Verstappen werd in de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar McLaren. De teamleiding benadrukt dat de papaja’s een viervoudig wereldkampioen niet kunnen negeren, maar voorlopig willen vasthouden aan de huidige line-up met Lando Norris en Oscar Piastri. Laatstgenoemde maakt zich dan ook weinig zorgen. Hij vertrouwt op zijn contract bij McLaren en richt zich volledig op de ontwikkelingsstrijd in de voorhoede.

Tijdens de mediadag voorafgaand aan het raceweekend in Silverstone werd Piastri geconfronteerd met de geruchten rond McLaren en Verstappen. “Het maakt me niet zoveel uit”, reageerde de Australiër, koel als altijd. “Ik denk dat Max’ (Verstappen, red.) talent buiten kijf staat. Maar ik heb een contract en het team heeft me meerdere keren verzekerd dat het erg tevreden is met de huidige situatie. Bovendien ben ik zelf ook erg tevreden met waar ik zit. Ik probeer gewoon het succes van de afgelopen jaren voort te zetten.”

LEES OOK: Lando Norris staat open voor McLaren-transfer Verstappen: ‘Ik kan iedereen verslaan’

Piastri beschikt over een meerjarig contract bij McLaren en is voorlopig van plan dat uit te dienen. Mede dankzij de 25-jarige coureur won de Britse renstal de afgelopen jaren meerdere Grands Prix en pakte het zijn eerste constructeurstitels sinds de jaren negentig. In het nieuwe reglementaire tijdperk kunnen de papaja’s echter geen vuist maken tegen het dominante Mercedes. Bij vlagen worden Norris en Piastri bovendien ook afgetroefd door Ferrari en Red Bull.

Podiumplaats in Silverstone

Over zijn verwachtingen voor de aankomende GP van Groot-Brittannië wilde Piastri zich niet al te stellig uitlaten. “Dat is moeilijk te zeggen”, reageerde hij eerlijk. “Ik denk dat iedereen – met uitzondering van Mercedes – een beetje wisselvallig presteert. In Oostenrijk was het ook lastig om een goede inschatting te maken van de krachtsverhoudingen. We dachten sterker te zijn in de kwalificatie en wellicht iets minder sterk in de race. Daarnaast hadden we veel meer verwacht van Ferrari en werden we verrast door de snelheid van Max (Verstappen, red.).”

“Ik denk dat we ergens vooraan zouden moeten staan, maar ik durf niet te zeggen waar”, besloot Piastri. “We missen dat laatste stapje om mee te kunnen strijden om overwinningen. Maar zolang we ons blijven verbeteren, denk ik dat een podiumplaats zeker mogelijk is.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.