Oscar Piastri kwalificeerde zich zaterdag als derde voor de GP van Italië. Hij moest alleen teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen voor zich dulden. Ondanks de snelheid van zijn McLaren worstelde de Australiër in Monza. De marges waren volgens Piastri te klein, zeker nu hij ook achter titelrivaal Norris moet starten. Hij is zich ervan bewust dat de titel op deze manier nog ver weg is.

Interviewer Nico Rosberg vroeg Piastri na afloop van de kwalificatie wat er misging in zijn laatste rondje. “Niets bijzonders, de eerste bocht was niet heel goed, maar de rest van het rondje was best netjes”, antwoordde hij enigszins relaxed. “Ik heb het gevoel dat ik een goede sessie heb gereden, ik heb echt opgebouwd naar deze laatste paar ronden. Helaas waren de marges dit weekend gewoon veel te klein. Max (Verstappen, red.) en Red Bull zagen er het hele weekend al snel uit – eigenlijk zag iedereen er wel snel uit. Wat dat betreft is het geen verrassing, maar ik had natuurlijk wel iets hoger willen eindigen.”

Rosberg vroeg hem vervolgens naar zijn titelkansen. Kruipt de angst erin nu de kampioenschapsleider langzamer was dan zijn naaste rivaal? “In zo’n rondje ga je er gewoon voor, je hebt geen idee wat de rest gaat doen”, reageerde Piastri nuchter. “Na afloop ga je natuurlijk wel twijfelen met het oog op het kampioenschap, maar ik zal morgen gewoon mijn stinkende best moeten doen. Ik wil natuurlijk nog wel een aantal races winnen. Het was allemaal gewoon wat lastiger dit weekend, maar in de race kan alles nog veranderen. Ik kijk ernaar uit.”

Lees hier alles over de GP Italië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.